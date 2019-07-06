В воскресенье ожидаются грозовые ливни

В ночь на воскресенье небо над Латвией с запада начнут пересекать дождевые облака, местами ожидается сильный дождь и гроза, прогнозируют синоптики.
В воскресенье во второй половине дня и вечером уже во многих регионах Латвии пройдут грозовые ливни, которые местами будут сильными. Ожидается также град, который местами может быть интенсивным. Локально возможны сильные порывы ветра, однако большую часть дня ветер будет слабым. Временами из-за облаков будет выглядывать солнце.
Температура воздуха в ночь на воскресенье составит +7..+13 градусов, на северо-востоке страны температура может упасть до +5 градусов. Максимальная температура днем составит +14..+19 градусов.
В Риге в воскресенье временами будет идти дождь, возможны ливни и град. Будет дуть умеренный или слабый ветер переменного направления. Минимальная температура воздуха ночью составит около +10 градусов, днем воздух прогреется до +17 градусов.