В воскресенье ожидаются грозовые ливни

В воскресенье во второй половине дня и вечером уже во многих регионах Латвии пройдут грозовые ливни, которые местами будут сильными. Ожидается также град, который местами может быть интенсивным. Локально возможны сильные порывы ветра, однако большую часть дня ветер будет слабым. Временами из-за облаков будет выглядывать солнце.