В воскресенье погода принесет дожди, ветер и град. Возможны даже смерчи

В отдельных местах ливни будут очень сильными, они могут сопровождаться градом и сильными порывами ветра.

Локально возможен очень интенсивный град с большими градинами, могут образоваться и небольшие смерчи - главным образом, над водой.

В Риге периодически будет идти дождь, возможны грозы, в части города может пройти град и затопить улицы. Ожидается преимущественно слабый ветер, а температура воздуха не превысит +18 градусов.

Погодные условия устанавливает циклон, его центр с запада движется через Латвии, однако доминируют слабые ветра с разных уровней, под влиянием чего грозовые тучи будут малоподвижными и в отдельных местах могут вызвать затопления.