В воскресенье погода принесет дожди, ветер и град. Возможны даже смерчи

В воскресенье на большей части территории Латвии пройдут кратковременные дожди, ожидаются и грозы, сообщает агентство LETA.
В отдельных местах ливни будут очень сильными, они могут сопровождаться градом и сильными порывами ветра.
Локально возможен очень интенсивный град с большими градинами, могут образоваться и небольшие смерчи - главным образом, над водой.
Будет дуть преимущественно слабый ветер. В солнечные моменты воздух прогреется до +14..+19 градусов.
В Риге периодически будет идти дождь, возможны грозы, в части города может пройти град и затопить улицы. Ожидается преимущественно слабый ветер, а температура воздуха не превысит +18 градусов.
Погодные условия устанавливает циклон, его центр с запада движется через Латвии, однако доминируют слабые ветра с разных уровней, под влиянием чего грозовые тучи будут малоподвижными и в отдельных местах могут вызвать затопления.