Вс, 7.07.2019
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Видео: В Балвском крае смерч уничтожил три дома

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ФОТО: Ekrānšāviņš

Днем в субботу в волости Берзпилс Балвского края смерч уничтожил три дома, сообщает агентство LETA.

По словам руководителя волостного управления Бируты Богдане, смерч наблюдался около 15 часов и был очень сильным.

"Он шел такой узкой полосой уже со стороны Гулбене и Ругайи, где также есть разрушения", - сказала Богдане.

Видео: Последствия смерча в волости Берзпилс 

В волости Берзпилс были уничтожены три домашних хозяйства - у двух сорваны крыши, а третье пострадало серьезнее, отметила Богдане, добавив, что наиболее пострадавшее хозяйство еще не исследовали и лишь планируют туда отправиться.

Кроме того, смерч разрушил Голварское кладбище, а также находящиеся в волости леса. "Деревья выглядят перемолотыми, разрушения значительны", - сказала Богдане.

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