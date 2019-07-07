Видео: В Балвском крае смерч уничтожил три дома

Днем в субботу в волости Берзпилс Балвского края смерч уничтожил три дома, сообщает агентство LETA.
По словам руководителя волостного управления Бируты Богдане, смерч наблюдался около 15 часов и был очень сильным.
"Он шел такой узкой полосой уже со стороны Гулбене и Ругайи, где также есть разрушения", - сказала Богдане.
Видео: Последствия смерча в волости Берзпилс
В волости Берзпилс были уничтожены три домашних хозяйства - у двух сорваны крыши, а третье пострадало серьезнее, отметила Богдане, добавив, что наиболее пострадавшее хозяйство еще не исследовали и лишь планируют туда отправиться.
Кроме того, смерч разрушил Голварское кладбище, а также находящиеся в волости леса. "Деревья выглядят перемолотыми, разрушения значительны", - сказала Богдане.