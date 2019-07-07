Видео: В Балвском крае смерч уничтожил три дома

По словам руководителя волостного управления Бируты Богдане, смерч наблюдался около 15 часов и был очень сильным.

"Он шел такой узкой полосой уже со стороны Гулбене и Ругайи, где также есть разрушения", - сказала Богдане.

В волости Берзпилс были уничтожены три домашних хозяйства - у двух сорваны крыши, а третье пострадало серьезнее, отметила Богдане, добавив, что наиболее пострадавшее хозяйство еще не исследовали и лишь планируют туда отправиться.