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  • Видео: В Гулбене буря сломала деревья на кладбище и уничтожила сектор стадиона

Видео: В Гулбене буря сломала деревья на кладбище и уничтожила сектор стадиона

ФОТО: Ekrānšāviņš

В Гулбене в субботу буря ломала деревья на кладбище и уничтожила сектор для метания диска на городском стадионе, сообщает агентство LETA.

Как рассказал председатель Гулбенской краевой думы Нормунд Аудзишс, ветер повалил деревья по всему городу, падали и ветки. В трех-четырех местах деревья упали на дорогу. На кладбище ветер сломал березы и разбросал их ветки.

Аудзишс также рассказал, что ветер повалил пять-шесть металлических столбов на городском стадионе в секторе метания диска. В момент сильной грозы там проходили соревнования по легкой атлетике среди латвийских ветеранов.

Он прогнозирует, что выплаты на восстановление не должны быть большими, однако финансовые размеры разрушения сотрудники самоуправления оценят в понедельник. 

Аудзишс отметил, что люди во время бури не пострадали.

Он также заявил, что все службы, в том числе Пожарно-спасательная служба, Latvijas valsts ceļi и служба по благоустройству города, работали оперативно.

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