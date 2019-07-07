Видео: В Гулбене буря сломала деревья на кладбище и уничтожила сектор стадиона

Tā sākās šīsdienas @Gulbenes_novads #vētra Latvijas čempionātā #vieglatlētikā senioriem. 😮 Kamēr glābām vienu telti, gandrīz nonesa visu stadionu! Nebija skaidrs,vai izdosies mačus turpināt.

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Unexpected #storm in our Latvian Masters #Athletics Championships in #Gulbene ⚡ pic.twitter.com/lieCajGKdW — Ivars Lapiņš (@Lappo357) July 6, 2019

Как рассказал председатель Гулбенской краевой думы Нормунд Аудзишс, ветер повалил деревья по всему городу, падали и ветки. В трех-четырех местах деревья упали на дорогу. На кладбище ветер сломал березы и разбросал их ветки.

Аудзишс также рассказал, что ветер повалил пять-шесть металлических столбов на городском стадионе в секторе метания диска. В момент сильной грозы там проходили соревнования по легкой атлетике среди латвийских ветеранов.

Он прогнозирует, что выплаты на восстановление не должны быть большими, однако финансовые размеры разрушения сотрудники самоуправления оценят в понедельник.

Аудзишс отметил, что люди во время бури не пострадали.