Сильные ливни и град: синоптики рассказали о погоде на понедельник

В некоторых местах во время грозы осадки будут особенно интенсивными, возможен также порывистый ветер.

В первой половине дня Курземе продолжит пересекать обширная зона дождей, количество осадков местами превысит 15-20 миллиметров.

В основном сохранится слабый ветер, в Курземе на западном берегу - порывами до 16 метров в секунду. Воздух на солнце прогреется до +15..+20 градусов.