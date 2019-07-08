Пн, 8.07.2019
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Сильные ливни и град: синоптики рассказали о погоде на понедельник

Гроза и дождь в Риге. Иллюстративное фото.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В понедельник, 8 июля, временами возможны прояснения, но в основном будет дождливо, местами ожидаются сильные ливни и град, прогнозируют синоптики.

В некоторых местах во время грозы осадки будут особенно интенсивными, возможен также порывистый ветер.

В первой половине дня Курземе продолжит пересекать обширная зона дождей, количество осадков местами превысит 15-20 миллиметров.

В основном сохранится слабый ветер, в Курземе на западном берегу - порывами до 16 метров в секунду. Воздух на солнце прогреется до +15..+20 градусов.

В Риге ожидается кратковременный дождь, в пригородах возможны грозовые ливни с градом. Максимальная температура воздуха составит +18 градусов.

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