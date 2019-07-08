Сильные ливни и град: синоптики рассказали о погоде на понедельник

В понедельник, 8 июля, временами возможны прояснения, но в основном будет дождливо, местами ожидаются сильные ливни и град, прогнозируют синоптики.
В некоторых местах во время грозы осадки будут особенно интенсивными, возможен также порывистый ветер.
В первой половине дня Курземе продолжит пересекать обширная зона дождей, количество осадков местами превысит 15-20 миллиметров.
В основном сохранится слабый ветер, в Курземе на западном берегу - порывами до 16 метров в секунду. Воздух на солнце прогреется до +15..+20 градусов.
В Риге ожидается кратковременный дождь, в пригородах возможны грозовые ливни с градом. Максимальная температура воздуха составит +18 градусов.