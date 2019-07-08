Видео: ливни затопили столичные улицы

Видео: затопленные столичные улицы

Из-за сильных ливней для откачки воды на улицах столицы выехали работать десять единиц спецтехники, проинформировала агентство LETA представитель департамента сообщения Рижской думы Илзе Диманте. По ее словам, техника по откачке воды отправилась на улицы Болдераи, Чиекуркалнса, Тейки и Вецмилгрависа.

Специалисты департамента проводят осмотр и других улиц, а также мостов Риги для того, чтобы по возможности отправить единицы техники во все критические места, где скопилось много дождевой воды.

"Принимая во внимание то существенное количество осадков, которое прогнозируется, даже самые современные системы по отводу дождевой воды не смогут справиться с таким объемом сразу", - подчеркнула Диманте.

Отмечается, что из-за сильного ливня в Риге затапливаются те улицы, на которых исторически не спроектирована система канализации для дождевых вод.

Диманте рассказала, что по заказу департамента современные системы канализации для дождевой воды встраиваются в новые улицы и в улицы, которые перестраиваются.

Отметим, что жители могут сообщать о затопленных улицах, позвонив в Центр управления сообщением Рижской думы по бесплатному телефону 8000 3600.

Видео: затопленные столичные улицы

Ранее сообщалось, что в понедельник временами возможны прояснения, но в основном будет дождливо, местами ожидаются сильные ливни и град.

В некоторых местах во время грозы осадки будут особенно интенсивными, возможен также порывистый ветер. В основном сохранится слабый ветер, в Курземе на западном берегу - порывами до 16 метров в секунду. Воздух на солнце прогреется до +15..+20 градусов.

В Риге ожидается кратковременный дождь, в пригородах возможны грозовые ливни с градом. Максимальная температура воздуха составит +18 градусов.

ФОТО: TVNET