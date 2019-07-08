Как тонула Рига: количество осадков в центре превысило треть месячной нормы

Сильный ливень вызвало небольшое и малоподвижное облако.

При этом существенные осадки затронули не всю Ригу - гораздо меньший дождь прошел на севере столицы и в аэропорту "Рига".

Видео: Затопленные столичные улицы

Такой сильный дождь ранее не был прогнозирован.

Центра метеорологии в воскресенье во второй половине дня опубликовал прогноз количества осадков на 8 июля, согласно которому, в столице осадков вообще не ожидалось.

В воскресенье в центре Риги количество осадков достигло 19 мм.

За последние сутки сильный дождь прошел во многих регионах Латвии, но в центре Риги зарегистрировано самое большое количество осадков.

Вероятность того, что ливень в Риге сегодня повторится, мала. Всю неделю температура воздуха будет ниже, чем характерно для июля, сохранится большое количество облаков, а ветер в основном будет дуть с севера, прогнозируют синоптики.

Видео: Затопленные столичные улицы

Как сообщалось ранее, из-за сильных ливней для откачки воды на улицах столицы выехали работать десять единиц спецтехники.

Отметим, что жители могут сообщать о затопленных улицах, позвонив в Центр управления сообщением Рижской думы по бесплатному телефону 8000 3600.