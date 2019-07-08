Пн, 8.07.2019
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Во вторник ожидаются ливни

Дождь

ФОТО: Pixabay

Ночью и с утра во вторник местами пройдет только кратковременный дождь, однако во второй половине дня осадки, в том числе грозы, ожидаются во многих районах страны, прогнозируют синоптики.

Облака будут частично закрывать небо, местами ночью и с утра ожидается туман. Во время грозы возможен также град и сильные порывы ветра.

Температура воздуха ночью опустится до +8..+13 градусов, а днем воздух прогреется до +15..+20 градусов.

В Риге вторник может пройти без существенных осадков. Скорость северного, северо-западного ветра в столице может достигать 12 метров в секунду. Температура воздуха составит +13 градусов ночью и не более +19 градусов днем.

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