Вт, 9.07.2019
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Не забудьте взять зонтик! Во вторник ожидаются дожди, возможны грозы

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Во вторник в Латвии по новой начнет возрастать количество дождевых и грозовых облаков, которые принесут кратковременный дождь, местами с градом и порывистым ветром, прогнозируют синоптики. Во вторник с утра будет частично облачно, во многих местах страны будет светить солнце, а местами возможен туман. 

Самые сильные грозы ожидаются в Видземе, Латгале и середине Курземе. Мужду облаками будет проглядывать солнце, самое солнечное время ожидается в центре страны, в том числе в Риге и Юрмале. 

Максимальная температура воздуха составит +16..+20 градусов. Будет дуть медленный северный, северо-западный ветер.

В Риге солнце будут сменять облака, вероятность осадков мала. Порывы северного, северо-западного ветра будут достигать до 12 метров в секунду, а воздух прогреется до +18..+19 градусов. 

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