Не забудьте взять зонтик! Во вторник ожидаются дожди, возможны грозы

Во вторник в Латвии по новой начнет возрастать количество дождевых и грозовых облаков, которые принесут кратковременный дождь, местами с градом и порывистым ветром, прогнозируют синоптики. Во вторник с утра будет частично облачно, во многих местах страны будет светить солнце, а местами возможен туман.