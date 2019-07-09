Не забудьте взять зонтик! Во вторник ожидаются дожди, возможны грозы

Во вторник в Латвии по новой начнет возрастать количество дождевых и грозовых облаков, которые принесут кратковременный дождь, местами с градом и порывистым ветром, прогнозируют синоптики. Во вторник с утра будет частично облачно, во многих местах страны будет светить солнце, а местами возможен туман.
Самые сильные грозы ожидаются в Видземе, Латгале и середине Курземе. Мужду облаками будет проглядывать солнце, самое солнечное время ожидается в центре страны, в том числе в Риге и Юрмале.
Максимальная температура воздуха составит +16..+20 градусов. Будет дуть медленный северный, северо-западный ветер.
В Риге солнце будут сменять облака, вероятность осадков мала. Порывы северного, северо-западного ветра будут достигать до 12 метров в секунду, а воздух прогреется до +18..+19 градусов.