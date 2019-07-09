В среду облаков станет больше, пройдут дожди

В среду в Латвии ожидается более облачная погода, на большей части территории страны пройдут дожди, сообщает агентство LETA.
Наибольшая вероятность грозовых ливней - во второй половине дня в восточных районах.
Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит от +9.. +14 градусов ночью до +15..+19 градусов.
В Риге в ближайшие сутки ожидается дождь, в течение дня облачный покров станет тоньше. Будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер. Ночью воздух остынет до +13 градусов, а днем потеплеет до +17..+18 градусов.