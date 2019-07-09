В среду облаков станет больше, пройдут дожди

Наибольшая вероятность грозовых ливней - во второй половине дня в восточных районах.

В Риге в ближайшие сутки ожидается дождь, в течение дня облачный покров станет тоньше. Будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер. Ночью воздух остынет до +13 градусов, а днем потеплеет до +17..+18 градусов.