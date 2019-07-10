В ближайшие дни осадков станет меньше. Но будут рекорды холода

Во второй половине этой недели в Латвии осадков станет меньше, чаще будет выглядывать солнце, прогнозируют синоптики.
Атмосферное давление немного повысится.
В пятницу Латвии достигнет более сухой и прохладный воздух, идущий с Северного полюса.
Температура воздуха в самые холодные ночи опустится до +5 градусов и даже ниже, побив рекорды холода. После обеда солнце будет прогревать воздух до +15..+21 градуса.
Дождь будет лишь местами, но местами возможна гроза и град. Преимущественно ветер будет дуть слабый, северный.
В то же время, возможно, в первой половине будущей недели осадков станет больше. Сохранится прохладная погода.
В среду, 10 июля, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, но в течение дня облаков станет меньше. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой.
Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер.
Температура воздуха не поднимется выше +15..+19 градусов.
В Риге ожидается дождь, однако из-за облаков выглянет солнце, воздух прогреется до +17 градусов.