В ближайшие дни осадков станет меньше. Но будут рекорды холода

Атмосферное давление немного повысится.

В пятницу Латвии достигнет более сухой и прохладный воздух, идущий с Северного полюса.

Температура воздуха в самые холодные ночи опустится до +5 градусов и даже ниже, побив рекорды холода. После обеда солнце будет прогревать воздух до +15..+21 градуса.

Дождь будет лишь местами, но местами возможна гроза и град. Преимущественно ветер будет дуть слабый, северный.

В то же время, возможно, в первой половине будущей недели осадков станет больше. Сохранится прохладная погода.

В среду, 10 июля, в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, но в течение дня облаков станет меньше. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой.

Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер.

Температура воздуха не поднимется выше +15..+19 градусов.