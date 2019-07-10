В четверг немного потеплеет, но возможны дожди и грозы

В четверг будет пасмурно с небольшими прояснениями, а температура воздуха немного повысится, прогнозируют синоптики.
Ночью и утром местами возможен туман. Минимальная температура воздуха ночью составит +8..+12 градусов, на побережье местами +14 градусов.
Днем пройдут кратковременные дожди, возможны грозовые ливни. Воздух прогреется до +16..+21 градуса.
Будет дуть слабый до умеренного западный и северный ветер.
В Риге четверг может пройти без осадков, облачность будет переменной. Температура воздуха ночью понизится до +12..+14 градусов, максимальная температура днем составит +20 градусов.