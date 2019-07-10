Ср, 10.07.2019
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В четверг немного потеплеет, но возможны дожди и грозы

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В четверг будет пасмурно с небольшими прояснениями, а температура воздуха немного повысится, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром местами возможен туман. Минимальная температура воздуха ночью составит +8..+12 градусов, на побережье местами +14 градусов.

Днем пройдут кратковременные дожди, возможны грозовые ливни. Воздух прогреется до +16..+21 градуса.

Будет дуть слабый до умеренного западный и северный ветер.

В Риге четверг может пройти без осадков, облачность будет переменной. Температура воздуха ночью понизится до +12..+14 градусов, максимальная температура днем составит +20 градусов.

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