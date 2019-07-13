Такой холодной ночи не было с 1953 года. День обещает быть теплым

Самая низкая температура на 13 июля в последний раз была зарегистрирована в 1953 году, когда она составила +4,5 градуса.

Практически по всей стране этой ночью температура опустилась до +8 градусов, лишь местами в Курземе, Юрмале и Риге не было ниже +9..+13 градусов.

По сведением Метеоцентра, рекорд 13 июля был побит не только в Мадоне и Зосены, но и в Резекне (температура опустилась до +4,2), в Даугавпилсе (+5,3), Екабпилсе (+5,7), Руйене (+5,8), Айнажи (+6), Звейниекциемсе (+6,7), Мерсрагсе (+5) и Стенде (+5,4).

Отметим, что уже вторую ночь подряд регистрируется рекорд холода. Как сообщалось, в пятницу на рассвете в Зосены температура воздуха опустилась до +4,3 градуса, побив рекорд холода для 12 июля. Дневная температура в пятницу составила +16..+20 градусов.