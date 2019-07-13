В воскресенье ожидается небольшое потепление

В ночь на воскресенье местами в Латвии, возможно, будет побит рекорд холода для 14 июля, а во второй половине дня на большей части территории страны температура поднимется выше +20 градусов, прогнозируют синоптики.
Минимальная температура воздуха ночью составит +5..+9 градусов, местами на побережье - не менее +10 градусов.
Днем воздух прогреется до +19..+23 градусов, на побережье местами до +17 градусов.
В некоторых регионах возможен небольшой дождь, ночью ожидается также туман. В основном будет дуть слабый до умеренного северный, северо-западный ветер.
В Риге в воскресенье будет преимущественно солнечная погода, без осадков.
Минимальная температура воздуха составит ночью +13 градусов на берегу моря и +7 градусов местами в пригородах, днем - около +20 градусов.