Побит очередной рекорд: так холодно 14 июля в Латвии не было с 1968 года

Минувшей ночью на трех станциях метеонаблюдений побиты рекорды минимальной температуры воздуха для 14 июля, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Самая низкая температура прошедшей ночью зарегистрирована в Стенде - +4,5 градуса, но рекорд здесь не превзойден, так как 14 июля 1968 года столбики термометров в Стенде опустились до +3,7 градуса, и это национальный рекорд холода для этой даты.
В Айнажи прошлой ночью температура воздуха опустилась до +6,9 градуса, в Руцаве - до +5 градусов, в Лиепае - до +6 градусов.
В столице минимальная температура в воскресенье на рассвете составляла от +7 в аэропорту до +16 градусов у моря.
На большей части территории страны температура воздуха на восходе солнца составляла +5..+10 градусов, в семь часов утра - +9..+14 градусов.
Новые рекорды холода в Латвии регистрируются третью ночь подряд.