Побит очередной рекорд: так холодно 14 июля в Латвии не было с 1968 года

Самая низкая температура прошедшей ночью зарегистрирована в Стенде - +4,5 градуса, но рекорд здесь не превзойден, так как 14 июля 1968 года столбики термометров в Стенде опустились до +3,7 градуса, и это национальный рекорд холода для этой даты.