В Екабпилсе побит рекорд холода для 15 июля

В ночь на понедельник всего на одной метеостанции в Латвии был превышен рекорд холода для 15 июля, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Температура воздуха на метеостанции в Екабпилсе упала до +6,5 градусов. Прежним рекордом для этого места были +7,0 градусов в 1965 году.
На большей части территории Латвии ночью температура понизилась до +6..+10 градусов.
Национальным рекордом холода для 15 июля является +3,1 градус, зарегистрированный в 1969 году.
В этом месяце в Латвии обновлено 17 рекордов холода - на один рекорд меньше, чем в июле 2017 года.