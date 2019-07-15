В Екабпилсе побит рекорд холода для 15 июля

Температура воздуха на метеостанции в Екабпилсе упала до +6,5 градусов. Прежним рекордом для этого места были +7,0 градусов в 1965 году.

На большей части территории Латвии ночью температура понизилась до +6..+10 градусов.

Национальным рекордом холода для 15 июля является +3,1 градус, зарегистрированный в 1969 году.