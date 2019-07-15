На этой неделе станет немного теплее

Во вторник страну с запада пересечет зона дождей, во многих местах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В среду также временами возможны осадки, в последующие дни дождь ожидается на востоке страны, а в западной Латвии будет солнечно.

Температура по ночам не будет опускаться ниже +9..+15 градусов. В облачные дни будет от +14 до +19 градусов, а в солнечные воздух прогреется до +20..+25 градусов, немного холоднее будет на побережье.