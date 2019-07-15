Ливни и гроза: синоптики рассказали, какая погода ожидается во вторник

Во вторник, 16 июля, во многих районах Латвии пройдет сильный дождь, местами ожидается также гроза, прогнозируют синоптики.
Самый сильный ливень ожидается ранним утром в Курземе, позднее - в центральной и восточной части страны. Будет дуть ветер переменного направления, скорость порывов которого во время грозы может достигать 15-18 метров в секунду.
Минимальная температура воздуха ночью составит +10..+15 градусов, в восточной части страны местами +7 градусов. Максимальная температура днем составит +15..+19 градусов, на востоке страны воздух прогреется до +23 градусов.
В Риге во вторник ожидается в основном пасмурная и дождливая погода, временами будет лить сильный дождь, возможна гроза.
Будет доминировать слабый ветер, температура воздуха составит +14..+17 градусов.