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Не забудьте взять зонт! Во вторник в Латвии ожидаются ливни и грозы

Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

Во вторник, 16 июля, в большей части Латвии пройдет дождь, во многих районах ожидаются ливни и грозы, прогнозируют синоптики.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что местами количество осадков может превысить 15-35 мм.

Небо будет в основном затянуто облаками, однако на востоке страны и в Курземе из-за облаков периодически будет выглядывать солнце.

Во время грозы местами - главным образом в обед и вечером в восточных районах - возможен град и сильные порывы ветра. Температура воздуха составит +14..+19 градусов, на востоке страны столбик термометра может подняться до отметки в +23 градуса.

В Риге ожидается облачная и дождливая погода, временами будет идти сильный дождь, возможна также гроза. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха не превысит +17 градусов.

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