Не забудьте взять зонт! Во вторник в Латвии ожидаются ливни и грозы

Во вторник, 16 июля, в большей части Латвии пройдет дождь, во многих районах ожидаются ливни и грозы, прогнозируют синоптики.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что местами количество осадков может превысить 15-35 мм.
Небо будет в основном затянуто облаками, однако на востоке страны и в Курземе из-за облаков периодически будет выглядывать солнце.
Во время грозы местами - главным образом в обед и вечером в восточных районах - возможен град и сильные порывы ветра. Температура воздуха составит +14..+19 градусов, на востоке страны столбик термометра может подняться до отметки в +23 градуса.
В Риге ожидается облачная и дождливая погода, временами будет идти сильный дождь, возможна также гроза. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха не превысит +17 градусов.