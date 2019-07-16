Ночью ливни продолжатся; лунное затмение будет видно не везде

В ночь на среду во многих районах Латвии продолжатся дожди, временами сильные, в начале ночи возможна гроза, прогнозировали синоптики.
Небо в центральной и восточной части страны будет облачным, более ясная ночь ожидается в районах Курземе около моря. Температура воздуха ночью составит +8..+14 градусов.
В среду днем будет солнечно, воздух прогреется до +17..+22 градусов. Ветер умеренный, с севера.
Во второй половине дня в юго-восточных регионах, позже и в других местах ожидается дождь, в том числе локальные ливни с грозой.
В Риге в ближайшие сутки ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью будет +12..+13 градусов. Днем на солнце воздух прогреется до +20.
Во вторник в 23 часа начнется частичное лунное затмение, которое продлится до 2 часов ночи. В Латвии его максимальная фаза ожидается около 0.30. Темной будет половина лунного диска.