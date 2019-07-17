Синоптики предупреждают о грозовых ливнях

В среду, 17 июля, ненадолго выглянет солнце, однако продолжат образовываться новые дождевые облака, во многих местах Видземе и Латгале ожидаются грозовые ливни, некоторые после обеда и к вечеру достигнут окрестностей Риги и Земгале, с ссылкой на синоптиков пишет LETA.
Солнце прогреет воздух до +17..+22 градусов.
Преимущественно будет дуть слабый ветер, в Курземе - северный, во время грозы - порывистый.
В Риге временами с прояснениями, возможен кратковременный дождь, вечером к востоку от Риги ожидаются сильные грозовые ливни.
Будет дуть слабый до умеренного северный ветер, температура воздуха составит +20 градусов.