Синоптики предупреждают о грозовых ливнях

В среду, 17 июля, ненадолго выглянет солнце, однако продолжат образовываться новые дождевые облака, во многих местах Видземе и Латгале ожидаются грозовые ливни, некоторые после обеда и к вечеру достигнут окрестностей Риги и Земгале, с ссылкой на синоптиков пишет LETA.