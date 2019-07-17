Синоптики обещают сухой и солнечный четверг

Температура ночью составит +9..+14 градусов, на берегу моря до +16. Днем потеплеет до +20..+24 градусов, на побережье и на востоке страны до +18..+19 градусов.

В Риге в четверг будет сухо и солнечно. Скорость северного, северо-западного ветра в порывах составит до 12 м/с. Ночью температура составит +15 на побережье и на 1-2 градуса ниже в городе, днем будет около +20 градусов.