Чт, 18.07.2019
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Синоптики: в четверг будет сухо и солнечно, но возможна и гроза

Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

В четверг, 18 июля, в Латвии будет достаточно солнечно и ветрено, более облачная погода ожидается на востоке страны, прогнозируют синоптики. 

В восточных районах страны также ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. 

Скорость северного, северо-западного ветра в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Самый медленный ветер ожидается в Курземе, между тем на побережье Видземе ветер будет самым сильным.

Максимальная температура воздуха на побережье и на востоке страны составит от +18..+20 градусов, в остальной части Латвии потеплеет до +21..+24 градусов. 

В Риге будет сухо и солнечно, порывы ветра составят до 13 метров в секунду, температура воздуха поднимется до +20 градусов. 

Погодные условия определяет циклон в России и область высокого давления в Балтийском море. 

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