Синоптики: в четверг будет сухо и солнечно, но возможна и гроза

В восточных районах страны также ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.

Скорость северного, северо-западного ветра в порывах усилится до 8-13 метров в секунду. Самый медленный ветер ожидается в Курземе, между тем на побережье Видземе ветер будет самым сильным.

Максимальная температура воздуха на побережье и на востоке страны составит от +18..+20 градусов, в остальной части Латвии потеплеет до +21..+24 градусов.

В Риге будет сухо и солнечно, порывы ветра составят до 13 метров в секунду, температура воздуха поднимется до +20 градусов.