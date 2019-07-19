На Европу надвигается волна жары

На данный момент только в Испании вступило в силу предупреждение о 40-градусной жаре; в начале следующей недели такая температура прогнозируется и во Франции.

Ожидается, что большая жара на следующей недели будет и в других местах на западе, юге и в центральной части Европы.

Прогнозы о силе жары, распространенности и устойчивости пока что отличаются. Вероятность того, что в конце июля в странах Балтии температура воздуха повысится до +3 градусов или выше, составляет неполные 50%.

В конце этой недели в Латвии продолжится повышение температуры воздуха.

В воскресенье и понедельник страну пересечет небольшой холодный атмосферный фронт, ожидается дождь и сильные грозовые ливни.

Прогнозируется, что после небольшого падения температуры в течение следующей недели, погода снова станет теплой и солнечной.

В эту субботу будет преимущественно сухая, солнечная погода, воздух прогреется до +27 градусов.

На большей части территории страны самым горячим днем станет воскресенье, а в Курземе и Земгале воскресную жару может прервать дождь и гроза, возможен локальный град и ураган.