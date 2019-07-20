Температура воды в водоемах - около +20 градусов

Температура воды в море, реках и озерах Латвии составляет от +17 до +21 градуса, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и самоуправления.
В пятницу температура воды на юрмальских пляжах Синего флага повысилась с +16 градусов утром до +19 вечером, в Яункемери с +19 до +21 градуса.
В Венте, Лиелупе и Даугаве температура воды в пятницу поднялась до +19..+22 градусов, в большинстве рек и озер она составляет +17..+20 градусов.
В субботу и воскресенье вода продолжит прогреваться.
По данным со спутников, в Балтийском море массово размножились сине-зеленые водоросли, потенциально токсичные. Водоросли начали цвести и на Курземском побережье. В Рижском заливе их пока нет.