Температура воды в водоемах - около +20 градусов

В пятницу температура воды на юрмальских пляжах Синего флага повысилась с +16 градусов утром до +19 вечером, в Яункемери с +19 до +21 градуса.

В Венте, Лиелупе и Даугаве температура воды в пятницу поднялась до +19..+22 градусов, в большинстве рек и озер она составляет +17..+20 градусов.

В субботу и воскресенье вода продолжит прогреваться.