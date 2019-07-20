Сб, 20.07.2019
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Температура воды в водоемах - около +20 градусов

Pludmale

ФОТО: SCANPIX

Температура воды в море, реках и озерах Латвии составляет от +17 до +21 градуса, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и самоуправления.

В пятницу температура воды на юрмальских пляжах Синего флага повысилась с +16 градусов утром до +19 вечером, в Яункемери с +19 до +21 градуса.

В Венте, Лиелупе и Даугаве температура воды в пятницу поднялась до +19..+22 градусов, в большинстве рек и озер она составляет +17..+20 градусов.

В субботу и воскресенье вода продолжит прогреваться.

По данным со спутников, в Балтийском море массово размножились сине-зеленые водоросли, потенциально токсичные. Водоросли начали цвести и на Курземском побережье. В Рижском заливе их пока нет.

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