Сб, 20.07.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >

В воскресенье станет жарче

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В воскресенье в Латвии ожидается жара до +29 градусов, а к вечеру в Курземе придут грозовые облака, прогнозируют синоптики.

Ночь на воскресенье будет в основном ясной, местами образуется туман. Ветер слабый, воздух остынет до +8..+15 градусов.

Днем будет солнечно, облачность постепенно увеличится, и вечером в Курземе и местами в Земгале пройдут кратковременные дожди, возможны ливни с грозами, градом и порывистым ветром.

Температура составит +25..+29 градусов, прохладнее будет на Курземском побережье Рижского залива.

В Риге воскресенье будет солнечным, к вечеру облачность усилится, осадки маловероятны. Температура днем повысится до +28 градусов.

Читать также

НАВЕРХ