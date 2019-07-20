В воскресенье станет жарче

В воскресенье в Латвии ожидается жара до +29 градусов, а к вечеру в Курземе придут грозовые облака, прогнозируют синоптики.
Ночь на воскресенье будет в основном ясной, местами образуется туман. Ветер слабый, воздух остынет до +8..+15 градусов.
Днем будет солнечно, облачность постепенно увеличится, и вечером в Курземе и местами в Земгале пройдут кратковременные дожди, возможны ливни с грозами, градом и порывистым ветром.
Температура составит +25..+29 градусов, прохладнее будет на Курземском побережье Рижского залива.
В Риге воскресенье будет солнечным, к вечеру облачность усилится, осадки маловероятны. Температура днем повысится до +28 градусов.