Зной придет в Латвию со стороны Скандинавии. Уже совсем скоро!

Ожидается, что самим жарким днем в Западной Европе станет четверг - прогнозируется, что в Париже впервые в истории температура воздуха повысится до +41 градуса.

Абсолютный рекорд жары возможен в Брюсселе и по всей Бельгии, а также в Нидерландах.

В пятницу в западную часть Европы начнет поступать более прохладный воздух со стороны Атлантического океана, в свою очередь в Норвегии и Швеции ожидается повышение температуры вплоть до +35 градусов.

В середине недели и в Латвии возобновится повышение температуры воздуха. К концу недели, вместе со слабым ветром с севера, столбик термометра может подняться до +30 градусов.

Согласно нынешнему прогнозу Global Forecast System, самым жарким днем этой недели станет воскресенье, когда по всей стране, за исключением побережья, температура воздуха повысится до +29..+32 градусов.

Зной возможен и в начале будущей недели.

На этой неделе в целом обещают сухую и солнечную погоду, больше облаков сохранится в первой половине этой недели.

Из-за солнечной погоды и слабого ветра в Балтийском море усилится цветение сине-зеленых водорослей. Вода станет теплее как в море, так и в реках и озерах.