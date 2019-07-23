В среду воздух прогреется до +27 градусов

В среду температура воздуха в Латвии повысится до +24..+27 градусов, только на части побережья будет до +21..+23 градусов, прогнозируют синоптики.
Ожидается небольшая облачность, в отдельных регионах пройдет кратковременный дождь, днем возможна гроза.
Минимальная температура воздуха ночью составит от +11 градусов в Курземе до +18 градусов на юге Рижского залива.
Днем будет дуть слабый до умеренного северный, северо-западный ветер.
В Риге ожидается преимущественно переменная облачность. Температура воздуха у моря составит +18 градусов ночью и +21 градус днем, а на большей части территории столицы будет от +16 до +23 градусов.