Вт, 23.07.2019
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В среду воздух прогреется до +27 градусов

ФОТО: Reuters/ScanPix

В среду температура воздуха в Латвии повысится до +24..+27 градусов, только на части побережья будет до +21..+23 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается небольшая облачность, в отдельных регионах пройдет кратковременный дождь, днем возможна гроза.

Минимальная температура воздуха ночью составит от +11 градусов в Курземе до +18 градусов на юге Рижского залива.

Днем будет дуть слабый до умеренного северный, северо-западный ветер.

В Риге ожидается преимущественно переменная облачность. Температура воздуха у моря составит +18 градусов ночью и +21 градус днем, а на большей части территории столицы будет от +16 до +23 градусов.

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