В среду воздух прогреется до +27 градусов

Минимальная температура воздуха ночью составит от +11 градусов в Курземе до +18 градусов на юге Рижского залива.

В Риге ожидается преимущественно переменная облачность. Температура воздуха у моря составит +18 градусов ночью и +21 градус днем, а на большей части территории столицы будет от +16 до +23 градусов.