В среду - тепло и солнечно

В среду температура воздуха в Латвии поднимется до +24..+27 градусов, немного прохладнее будет в Риге и других местах на побережье, сообщает агентство LETA.
Облачность будет небольшой или переменчивой. Местами - главным образом на востоке страны - ожидаются кратковременный дождь и гроза.
Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер.
В Риге ожидается умеренный ветер, будет преимущественно солнечно, максимальная температура воздуха составит от +21 градуса на севере города до +24 градусов на юге.