Ср, 24.07.2019
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В среду - тепло и солнечно

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В среду температура воздуха в Латвии поднимется до +24..+27 градусов, немного прохладнее будет в Риге и других местах  на побережье, сообщает агентство LETA.

Облачность будет небольшой или переменчивой. Местами - главным образом на востоке страны - ожидаются кратковременный дождь и гроза.

Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер.

В Риге ожидается умеренный ветер, будет преимущественно солнечно, максимальная температура воздуха составит от +21 градуса на севере города до +24 градусов на юге.

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