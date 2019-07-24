На выходных в Латвию придет жара: потеплеет до +31 градуса

Последние выходные июля в Латвии будут жаркими, прогнозируют синоптики.
Страны Балтии на этой неделе - один из самых прохладных регионов Европы. В Западной Европе температура воздуха местами превышает +40 градусов, а в ближайшие дни и в Скандинавии прогнозируется жара до +35 градусов.
В Латвии в ближайшие дни ожидается переменная облачность, местами возможны дожди и грозы. Самыми жаркими днями будут суббота и воскресенье, когда температура воздуха поднимется до +26..+31 градуса.
Согласно прогнозам "Global Forecast System", в начале следующей недели Латвии достигнут арктические воздушные массы, и максимальная температура во вторник составит до +17..+22 градусов, а в некоторые ночи температура приблизится к рекордно холодной.