В четверг немного усилится ветер, возможны небольшие дожди

Ночью дождь ожидается на крайнем востоке страны, с утра и днем он местами пройдет и в других восточных районах, а также в центральной части Латвии.

Более солнечная и теплая погода в четверг ожидается в Курземе и Земгале, более низкая температура воздуха сохранится только на побережье.

Ночью и с утра местами - главным образом в Курземе - образуется туман. Минимальная температура воздуха составит от +10 градусов местами в Курземе до +18 градусов на побережье Видземе.

Максимальная температура воздуха днем составит +21..+27 градусов. Скорость порывов северо-западного и северо-восточного ветра составит до 10-15 метров в секунду.