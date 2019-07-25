В четверг ожидаются кратковременные дожди

Во второй половине дня в четверг скорость порывов северного ветра усилится до 9-14 метров в секунду, самые сильные порывы ветра ожидаются в юго-восточных краях, прогнозируют синоптики.
Солнечную погоду будет сменять облачная. Наиболее солнечно будет в Курземе. В восточной и центральной частях страны местами пройдут дожди и грозы.
Максимальная температура воздуха составит от +21..+23 градусов в восточной части страны и побережье. +24..27 градусов ожидается в остальных частях Латвии.
В Риге ожидается переменная облачность и порывы северного ветра до 13 метров в секунду. Температура воздуха не превысит +24 градуса. Ожидается, что после обеда на востоке города пройдет кратковременный дождь.