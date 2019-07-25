В четверг ожидаются кратковременные дожди

Солнечную погоду будет сменять облачная. Наиболее солнечно будет в Курземе. В восточной и центральной частях страны местами пройдут дожди и грозы.

Максимальная температура воздуха составит от +21..+23 градусов в восточной части страны и побережье. +24..27 градусов ожидается в остальных частях Латвии.