Солнечное ультрафиолетовое излучение стало сильнее

С усилением жары в Европе уменьшилась концентрация озона в стратосфере, поэтому ультрафиолетовое излучение в Латвии на этой неделе опять поднимется до самого высокого уровня за год, хотя обычно во второй половине июля оно становится слабее.
Согласно информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в среду в Руцаве индекс ультрафиолетовой радиации вырос до 6,8 пунктов. Таким же высоким он был 14 и 19 июня.
Согласно прогнозам, с субботы по понедельник, которые станут самыми жаркими днями месяца, уровень ультрафиолетового излучения может подняться еще выше, однако не достигнет максимума, зарегистрированного в прошлом году.
Солнца особенно следует избегать с 12 до 15 часов. Загорать без защитного крема желательно только с утра или вечером.
Температура воды в море на латвийском побережье составляет в среднем +16..+20 градусов, а в большей части рек и озер - +18..+22 градусов.