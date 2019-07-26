В конце июля жара сменится прохладной погодой

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в выходные дни воздух раскалится до +31 градуса. По прогнозам Global Forecast System, самым жарким днем июля будет воскресенье, когда по всей Латвии, за исключением побережья, столбики термометров поднимутся до +29..+32 градусов. Жара до +31 градуса сохранится и в понедельник, 29 июля.

Погода будет преимущественно солнечной, но возможно образование небольших туч, которые принесут кратковременные дожди. Дожди и грозы наиболее вероятны в понедельник в центральных и западных регионах страны.

Теплыми будут и ближайшие ночи - минимальная температура воздуха составит +15..+20 градусов. Но уже во вторник на рассвете на северо-востоке страны температура воздуха может опуститься до +6 градусов, прохладной будет и ночь на среду. 31 июля на восходе температура местами может опуститься ниже +5 градусов, побив рекорд холода.

Температура воздуха днем начиная со вторника не превысит +15..+23 градусов.

Резкое понижение температуры на следующей неделе ожидается в связи с тем, что антициклон отступит с севера Европы в Арктику, а в России усилится циклон. Вдоль восточного края антициклона и западной оконечности циклона через северо-восток Европы будет поступать воздух из самых холодных регионов Арктики.