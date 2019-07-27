Суббота станет самым жарким днем с июня

Таким образом сегодня ожидается самый жаркий день с июня. Погода будет преимущественно солнечной, местами, особенно в южных частях Земгале и Курземе, ожидается кратковременный дождь и возможна гроза.

Восточный, северо-восточный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду, грозовые облака могут вызвать более интенсивные порывы.

В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков, будет дуть умеренный восточный, северо-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит около +30 градусов.

Погодные условия определяет южная часть антициклона. Атмосферное давление составляет 762-64 миллиметра ртутного столба на уровне моря.