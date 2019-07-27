Суббота станет самым жарким днем с июня

В субботу, 27 июля, в Латвии воздух прогреется до +28..+31 градуса, лишь на Курземском побережье Рижского залива максимальная температура воздуха составит +24..+27 градусов, прогнозируют синоптики.
Таким образом сегодня ожидается самый жаркий день с июня. Погода будет преимущественно солнечной, местами, особенно в южных частях Земгале и Курземе, ожидается кратковременный дождь и возможна гроза.
Восточный, северо-восточный ветер в порывах усилится до 8-13 метров в секунду, грозовые облака могут вызвать более интенсивные порывы.
В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков, будет дуть умеренный восточный, северо-восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит около +30 градусов.
Погодные условия определяет южная часть антициклона. Атмосферное давление составляет 762-64 миллиметра ртутного столба на уровне моря.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии прогнозирует, что в субботу и воскресенье ожидается жара до +31 градуса, поэтому по всей стране и в Риге объявлено желтое предупреждение.