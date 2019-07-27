Как парное молоко: вода в местах для купания прогрелась до +23 градусов

Температура воды на латвийских пляжах и в местах для купания в субботу утром составляет +15..+23 градуса. Самая теплая вода - в крупных реках, мелких озерах и на Курземском побережье Рижского залива, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Температура воды в Венте, Лиелупе, Даугаве, Айвиексте, Салаце и многих других реках составляет +19..+23 градуса.
В крупных озерах вода прогрелась до +19..+22 градусов, в небольших и мелких озерах она еще теплее.
Температура воды в открытом море на западе Курземе местами составляет всего +10 градусов, а на севере Видезмского побережья - +15 градусов. В Мерсрагсе, Рое и на Колке вода прогрелась до +20..+23 градусов.
В Юрмале в пятницу вечером температура воды составляла +21..+23 градуса.
Восточный ветер на большей части латвийского побережья сносит от берега верхний теплый слой воды, который местами заменяет ледяная вода с морского дна. Самая теплая вода сохраняется на Курземском побережье Рижского залива и в Энгуре.