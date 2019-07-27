Как парное молоко: вода в местах для купания прогрелась до +23 градусов

Температура воды в Венте, Лиелупе, Даугаве, Айвиексте, Салаце и многих других реках составляет +19..+23 градуса.

В крупных озерах вода прогрелась до +19..+22 градусов, в небольших и мелких озерах она еще теплее.

Температура воды в открытом море на западе Курземе местами составляет всего +10 градусов, а на севере Видезмского побережья - +15 градусов. В Мерсрагсе, Рое и на Колке вода прогрелась до +20..+23 градусов.

В Юрмале в пятницу вечером температура воды составляла +21..+23 градуса.