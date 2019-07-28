После тропической ночи ожидается самый жаркий день месяца

В ночь на воскресенье, 28 июля, температура воздуха в центре Риги находилась выше отметки в +20 градусов - это была первая тропическая ночь за последние недели, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В остальной части страны минимальная температура воздуха составила +15..+20 градусов, местами в восточных районах страны температура упала до +13 градусов.
В течение дня образуются небольшие кучевые облака, могут появиться и редкие дождевые облака - с большей вероятностью это произойдет вечером на северо-востоке страны.
Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, в Курземе будет доминировать восточный ветер.
Температура воздуха составит +29..+32 градуса, что сделает это воскресенье самым жарким днем месяца.
Немного более низкая температура ожидается на части побережья из-за ветра с моря.
Максимальная температура в субботу в Латвии составила +26..+30 градусов.
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