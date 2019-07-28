Вс, 28.07.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Циклон
  • Погода
  • После тропической ночи ожидается самый жаркий день месяца

После тропической ночи ожидается самый жаркий день месяца

Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

В ночь на воскресенье, 28 июля, температура воздуха в центре Риги находилась выше отметки в +20 градусов - это была первая тропическая ночь за последние недели, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В остальной части страны минимальная температура воздуха составила +15..+20 градусов, местами в восточных районах страны температура упала до +13 градусов.

В течение дня образуются небольшие кучевые облака, могут появиться и редкие дождевые облака - с большей вероятностью это произойдет вечером на северо-востоке страны.

Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, в Курземе будет доминировать восточный ветер.

Температура воздуха составит +29..+32 градуса, что сделает это воскресенье самым жарким днем месяца.

Немного более низкая температура ожидается на части побережья из-за ветра с моря.

Максимальная температура в субботу в Латвии составила +26..+30 градусов.

Галерея: Европу накрыла жара

Читать также

НАВЕРХ