После тропической ночи ожидается самый жаркий день месяца

В остальной части страны минимальная температура воздуха составила +15..+20 градусов, местами в восточных районах страны температура упала до +13 градусов.

В течение дня образуются небольшие кучевые облака, могут появиться и редкие дождевые облака - с большей вероятностью это произойдет вечером на северо-востоке страны.

Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, в Курземе будет доминировать восточный ветер.

Температура воздуха составит +29..+32 градуса, что сделает это воскресенье самым жарким днем месяца.

Немного более низкая температура ожидается на части побережья из-за ветра с моря.

Максимальная температура в субботу в Латвии составила +26..+30 градусов.