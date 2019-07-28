Синоптики рассказали о погоде на первую половину августа

Уже в понедельник, 29 июля, с северо-востока придет более холодный воздух, и уже только местами в Курземе температура поднимется до +28..+30 градусов.

В течении следующих 10-15 дней максимальная температура воздуха в Латвии будет находиться в границах от +15 до +25 градусов, а в самые холодные ночи столбик термометра может упасть до отметки в +5..+10 градусов, такая низкая температура не ожидается только на побережье.

Несмотря на то, что солнце часто будет прятаться за облаками, ожидаемое в ближайшее время количество осадков меньше нормы.

В основном ожидается кратковременный дождь, который затронет только часть страны.

Прогнозы пока не свидетельствуют о том, что август может принести новые погодные аномалии, однако следует принимать во внимание, что волны жары и холода редко удается спрогнозировать раньше, чем за десять дней до их прихода.