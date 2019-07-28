Уже в понедельник ожидается похолодание

В понедельник, 29 июля, в Латвию вместе с северо-восточным ветром придет более холодный воздух, в Алуксне и Резекне в понедельник температура воздуха будет на целых десять градусов холоднее, чем в воскресенье, а в юго-западной части Курземе все еще сохранится жара до +29 градусов, прогнозируют синоптики.