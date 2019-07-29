Синоптики: в Латвии начнет становиться прохладнее

В понедельник, 29 июля, в Латвию с северо-востока начнет поступать холодный воздух, поэтому лишь в Курземе еще ожидается сильная жара, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью в Латвии наблюдалась переменчивая облачность, местами на востоке страны прошел дождь. Дул медленный восточный ветер, ночь была очень теплой - температура воздуха понизилась лишь до +15, +20 градусов.
Днем также ожидается переменная облачность, во второй половине понедельника местами на востоке страны ожидается кратковременный дождь, а после обеда над западной частью Латвии начнут формироваться кучево-дождевые облака, которые повлекут за собой грозовые ливни. Будет дуть медленный ветер.
В течение дня с северо-востока в Латвию начнет посткпать более прохладный воздух, поэтому столбик термометра поднимется лишь до отметки в +20, +25 градусов, только в Курземе еще ожидается сильная жара до +27, +30 градусов.
В Риге ночью стало более облачно, дул медленный ветер и температура воздуха составила +19, +20 градусов.
В течение дня в столице солнце будет сменяться облаками и в первой половине дня ожидается кратковременный дождь, возможна также гроза. Будет дуть медленный ветер, температура воздуха повысится до +24, +25 градусов.