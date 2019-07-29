Синоптики: в Латвии начнет становиться прохладнее

Ночью в Латвии наблюдалась переменчивая облачность, местами на востоке страны прошел дождь. Дул медленный восточный ветер, ночь была очень теплой - температура воздуха понизилась лишь до +15, +20 градусов.

Днем также ожидается переменная облачность, во второй половине понедельника местами на востоке страны ожидается кратковременный дождь, а после обеда над западной частью Латвии начнут формироваться кучево-дождевые облака, которые повлекут за собой грозовые ливни. Будет дуть медленный ветер.

В течение дня с северо-востока в Латвию начнет посткпать более прохладный воздух, поэтому столбик термометра поднимется лишь до отметки в +20, +25 градусов, только в Курземе еще ожидается сильная жара до +27, +30 градусов.

В Риге ночью стало более облачно, дул медленный ветер и температура воздуха составила +19, +20 градусов.