Вторник в Латвии выдастся облачным и прохладным

Во вторник, 30 июля, в Латвии ожидается облачный день, небо может проясниться в послеобеденное время, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью облачность была переменчивой, местами в Курземе и Видземе прошел небольшой дождь. Местами на востоке страны воздух остыл до +7, +10 градусов.
Днем будет облачно, однако после обеда небо во многих местах прояснится. На большей части территории страны ожидается дождь и локально возможна также гроза. Будет дуть умеренный северный ветер, скорость которого местами в порывах достигнет 15 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +17, +22 градуса, а в северо-восточной части Видземе столбик термометра не поднимется выше +14, +17 градусов.
В Риге ночью также наблюдалась переменная облачность, температура воздуха составила +14, +15 градусов.
Днем в Риге небо будет затянуто облаками, однако после обеда оно прояснится. Будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер, скорость которого в порывах достигнет 14 метров в секунду.
Температура воздух в столице составит +19, +21 градус.