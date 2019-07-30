В среду будет пасмурно, но не очень холодно

Ночь пройдет без существенных осадков, будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер. Температура воздуха ночью может опуститься до +6 градусов, а на большей части территории страны не превысит +11 градусов.

Утром на западе страны ожидается солнечная погода, на остальной территории будет пасмурно. Дневная температура составит +13...+20 градусов.

Небольшие осадки в среду ожидаются только на Курземском побережье Рижского залива.