Вт, 30.07.2019
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В среду будет пасмурно, но не очень холодно

Небо. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В среду по всей Латвии будет пасмурно, а температура воздуха не превысит +21 градус, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночь пройдет без существенных осадков, будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер. Температура воздуха ночью может опуститься до +6 градусов, а на большей части территории страны не превысит +11 градусов.

Утром на западе страны ожидается солнечная погода, на остальной территории будет пасмурно. Дневная температура составит +13...+20 градусов.

Небольшие осадки в среду ожидаются только на Курземском побережье Рижского залива.

В Риге предстоящей ночью будет +12...+14 градусов. Днем между облаками временами выглянет солнце, ожидается небольшой дождь. Будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер. Температура воздуха днем не превысит +16…+18 градусов.

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