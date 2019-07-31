Ср, 31.07.2019
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В Латвии увеличится облачность, дождь ожидается только местами

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В среду, 31 июля, в Латвии увеличится облачность, однако дождь ожидается только в отдельных местах, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Минимальная температура воздуха ночью составила +6, +11 градусов, чуть теплее было на побережье.

В течение дня облачность увеличится, будет дуть умеренный северный ветер. Температура воздуха составит +12, +17 градусов, в юго-западных районах - +17, +19 градусов.

В Риге минимальная температура ночью составила +12, +14 градусов. Днем между облаками иногда выглянет солнце, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха не превысит +15, +17 градусов.

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