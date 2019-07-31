В Латвии увеличится облачность, дождь ожидается только местами

В среду, 31 июля, в Латвии увеличится облачность, однако дождь ожидается только в отдельных местах, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Минимальная температура воздуха ночью составила +6, +11 градусов, чуть теплее было на побережье.
В течение дня облачность увеличится, будет дуть умеренный северный ветер. Температура воздуха составит +12, +17 градусов, в юго-западных районах - +17, +19 градусов.
В Риге минимальная температура ночью составила +12, +14 градусов. Днем между облаками иногда выглянет солнце, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха не превысит +15, +17 градусов.