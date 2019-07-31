Первый день августа будет облачным

В ночь на четверг осадков не ожидается, будет дуть слабый ветер и местами образуется туман. Температура воздуха ночью составит +9…+13 градусов, однако в прибрежных районах температура воздуха ночью будет на пару градусов выше.

С утра небо над Латвией будет затянуто облаками, из-за которых иногда будет выглядывать солнце. В северных районах Видземе возможен туман. Температура будет колебаться от +9 до +19 градусов. К вечеру небо немного прояснится, облаков станет меньше. Температура воздуха составит от +16 градусов на востоке страны до +18 градусов в Курземе и на севере Видземе.