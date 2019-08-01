Чт, 1.08.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >
  • Циклон
  • Погода
  • Синоптики: первый день августа будет облачным и теплым

Синоптики: первый день августа будет облачным и теплым

Облака

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В четверг, 1 августа, в Латвии ожидается облачный и умеренно теплый день, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. 

Ночью погодные условия определяло высокое атмосферное давление, в результате чего было облачно, но без существенных осадков. Температура воздуха опустилась до +9, +14 градусов, а местами в Видземе - даже до +7 градусов. 

Днем погодные условия в Латвии будет определять область низкого давления, облака затянут большую часть неба, местами ожидается кратковременный дождь. 

Днем будет дуть медленный ветер, воздух прогреется до +17, +21 градуса. 

В Риге ночью также наблюдалась переменчивая облачность, температура воздуха понизилась до +13, +14 градусов. 

В Риге будет облачный день с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Будет дуть медленный ветер, температура воздуха составит около +20 градусов. 

Читать также

НАВЕРХ