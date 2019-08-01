Синоптики: первый день августа будет облачным и теплым

В четверг, 1 августа, в Латвии ожидается облачный и умеренно теплый день, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью погодные условия определяло высокое атмосферное давление, в результате чего было облачно, но без существенных осадков. Температура воздуха опустилась до +9, +14 градусов, а местами в Видземе - даже до +7 градусов.
Днем погодные условия в Латвии будет определять область низкого давления, облака затянут большую часть неба, местами ожидается кратковременный дождь.
Днем будет дуть медленный ветер, воздух прогреется до +17, +21 градуса.
В Риге ночью также наблюдалась переменчивая облачность, температура воздуха понизилась до +13, +14 градусов.
В Риге будет облачный день с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Будет дуть медленный ветер, температура воздуха составит около +20 градусов.