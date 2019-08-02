Пт, 2.08.2019
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Июль стал вторым самым холодным в 21-м веке

Рига после ливня

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Средняя температура воздуха в июле в Латвии была +16,2 градуса, что на 1,2 градуса меньше средних показателей прошлых лет, и июль 2019 года стал вторым самым холодным в 21-м веке, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ранее самым холодным был июль 2017 года со средней температурой +16 градусов.

Минимальная температура воздуха, +3,8 градуса, была зафиксирована 13 июля в Мадоне и Зосены, максимальная, +32,1 градуса, 28 июля в Вентспилсе.

Побито два декадных и 19 суточных рекордов минимальной температуры.

Среднее количество осадков в июле составило в Латвии 87,3 мм, что на 15% выше средних показателей.

Самый сильный ветер скоростью 23,2 метра в секунду был 5 июля в Вентспилсе.

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