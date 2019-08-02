Июль стал вторым самым холодным в 21-м веке

Средняя температура воздуха в июле в Латвии была +16,2 градуса, что на 1,2 градуса меньше средних показателей прошлых лет, и июль 2019 года стал вторым самым холодным в 21-м веке, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ранее самым холодным был июль 2017 года со средней температурой +16 градусов.
Минимальная температура воздуха, +3,8 градуса, была зафиксирована 13 июля в Мадоне и Зосены, максимальная, +32,1 градуса, 28 июля в Вентспилсе.
Побито два декадных и 19 суточных рекордов минимальной температуры.
Среднее количество осадков в июле составило в Латвии 87,3 мм, что на 15% выше средних показателей.
Самый сильный ветер скоростью 23,2 метра в секунду был 5 июля в Вентспилсе.