Июль стал вторым самым холодным в 21-м веке

Средняя температура воздуха в июле в Латвии была +16,2 градуса, что на 1,2 градуса меньше средних показателей прошлых лет, и июль 2019 года стал вторым самым холодным в 21-м веке, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.