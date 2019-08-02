Прогноз погоды на выходные: пасмурная погода сохранится

В субботу погоду будет определять область низкого давления, поэтому ожидается переменная облачность, в Курземе и Видземе возможны дожди и грозы.

Температура составит +16...+21, местами в Видземе - не выше +14 градусов.

В Риге также ожидается переменная облачность, с утра возможен кратковременный дождь. Температура воздуха составит +18...+19 градусов.

В воскресенье пасмурная погода сохранится. Небо может проясняться ближе к вечеру, осадки пройдут местами в Латгале и Видземе. Температура воздуха днем составит +14...+17 градусов.