В реках продолжает снижаться уровень воды

Сегодня утром температура в Даугаве составила +18...+20 градусов, а в реках Латгале она колеблется от +14 до +19 градусов. В реках Видземе вода в среднем прогрелась до +13...+18 градусов, в реках Земгале - до +16...+21 градуса, а в реках Курземе - до +15...+20 градусов.