В реках продолжает снижаться уровень воды

В реках Латвии продолжает снижаться уровень воды, сообщили агентству LETA в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.
В минувшие сутки уровень воды повысился только в Даугаве у Екабпилса, а в остальной части реки уровень воды cнижается с интенсивностью 1-7 см в сутки.
В других реках Латвии уровень воды в основном снижается, на отдельных участках он колеблется. Этот процесс продолжится и в ближайшие дни.
Сегодня утром температура в Даугаве составила +18...+20 градусов, а в реках Латгале она колеблется от +14 до +19 градусов. В реках Видземе вода в среднем прогрелась до +13...+18 градусов, в реках Земгале - до +16...+21 градуса, а в реках Курземе - до +15...+20 градусов.
Температура воды в озерах составляет +17...+20 градусов, а температура воды на побережье Рижского залива и Балтийского моря колеблется в рамках +14...+19 градусов.