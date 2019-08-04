В воскресенье ожидаются кратковременные дожди и грозы

В воскресенье солнечную погоду будет сменять облачная, а местами ожидается дождь, в частности в центральных районах страны. В начале дня солнце будет светить больше в северо-восточных районах страны.

В полдень облака покроют практически всю территорию Латвии, на севере Земгале и Курземе местами будет проглядывать солнце. После обеда возможна гроза. Северный, северо-западный ветер будет дуть от медленного до умеренного. Максимальная температура воздуха составит +14..+19 градусов.