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В воскресенье ожидаются кратковременные дожди и грозы

Дождь

ФОТО: Pixabay

Сегодня, 4 августа, в центральных районах страны ожидаются дожди, также возможна гроза, прогнозируют синоптики. 

В воскресенье солнечную погоду будет сменять облачная, а местами ожидается дождь, в частности в центральных районах страны. В начале дня солнце будет светить больше в северо-восточных районах страны.

В полдень облака покроют практически всю территорию Латвии, на севере Земгале и Курземе местами будет проглядывать солнце. После обеда возможна гроза. Северный, северо-западный ветер будет дуть от медленного до умеренного. Максимальная температура воздуха составит +14..+19 градусов.

В Риге через облака будет проглядывать солнце, а в первой половине дня ожидается кратковременный дождь. Будет дуть медленный северный, северо-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит +17..+18 градусов.

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