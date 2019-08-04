Ночь на понедельник будет холодной

Ночью ожидается переменная облачность - местами на востоке страны ожидается небольшой кратковременный дождь, а на западе небо будет более ясным. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный, западный ветер. Минимальная температура воздуха составит +4…+9 градусов, локально в верхнем слое травы возможны заморозки. Местами на побережье ночь будет более теплой, и температура воздуха не упадет ниже +10…+13 градусов.

В Риге ночью ожидается переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый западный, северо-западный ветер. Минимальная температура воздуха составит +11…+12 градусов.

Днем солнечная погода будет чередоваться с облачной, только местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, который в отдельных районах будет немного порывистым. Температура воздуха днем поднимется до +17…+21 градусов.